Тульский «Арсенал» откроет новый чемпионат России
Стартовый матч чемпионата России сезона-2019/20 состоится между «Арсеналом» и «Динамо». Игра пройдет в Туле 12 июля в 20.00.
Во 2-м туре, 20 июля, команда Игоря Черевченко сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
В 3-м туре, 28 июля, оружейники примут «Ростов».
В 4-м туре, 4 августа, красно-желтые сыграют на поле «Тамбова».
В 5-м туре, 11 августа, «Арсенал» примет дома «Уфу».
В 6-м туре, 18 августа, канониры сыграют в гостях с казанским «Рубином».
В 7-м туре, 25 августа, оружейники встретятся в Туле с «Оренбургом».
В 8-м туре, 1 сентября, «Арсенал» также на своём поле сыграет с ЦСКА.
25 июля и 1 августа состоятся матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU