Тульский «Арсенал» откроет новый чемпионат России

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-19T14:25:38+03:00

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Стартовый матч чемпионата России сезона-2019/20 состоится между «Арсеналом» и «Динамо». Игра пройдет в Туле 12 июля в 20.00.

Во 2-м туре, 20 июля, команда Игоря Черевченко сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

В 3-м туре, 28 июля, оружейники примут «Ростов».

В 4-м туре, 4 августа, красно-желтые сыграют на поле «Тамбова».

В 5-м туре, 11 августа, «Арсенал» примет дома «Уфу».

В 6-м туре, 18 августа, канониры сыграют в гостях с казанским «Рубином».

В 7-м туре, 25 августа, оружейники встретятся в Туле с «Оренбургом».

В 8-м туре, 1 сентября, «Арсенал» также на своём поле сыграет с ЦСКА.

25 июля и 1 августа состоятся матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU