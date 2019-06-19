2019-06-19T14:26:01+03:00
Происшествия

В Ясногорском районе несанкционированно спускают большое озеро

Местные жители негодуют
Анна ЖУКОВА
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Фото: Алексей КалиничевФото: Алексей Калиничев
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В социальных сетях появилось сообщение с призывом о помощи. По словам автора публикации, в д. Бураково, что в Ясногорском районе, спускают огромное озеро, на котором жители любят отдыхать, ловить рыбу.

- Администрация бездействует... Землю под прудом купил москвич и спускает пруд, чтобы распоряжаться своей землёй, - пишет мужчина.

Также он рассказал, что в прошлом году пруд уже пытались осушить, но после нескольких репортажей по телевидению водоём снова наполнили. Сейчас ситуация повторяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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