Приемная Следственого комитета России по Тульской области появилась в социальной сети «Вконтакте»
Учитывая возрастающую популярность Приемной Председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте», аналогичный формат общения и оперативного взаимодействия с гражданами активно развивается и в регионах.
Так, каждое следственное управление имеет страницу в социальной сети «ВКонтакте». Работа приемной следственного управления «ВКонтакте» нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей. Кроме того, в региональные приемные следственных органов СК России в социальной сети «ВКонтакте» гражданам предоставлена возможность высказывать свое мнение о работе сотрудников ведомства, сообщать иную значимую для работы следователей информацию.
Работа с обращениями граждан – одно из важных и приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Каждый гражданин Российской Федерации наделен конституционным правом на обращение личное, либо коллективное обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Одним из инструментов реализации данного конституционного права является интернет-приемная следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области (далее – следственное управление) в социальной сети «Вконтакте».
Для того, чтобы оставить обращение, Вам необходимо войти в группу следственного управления в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/tulasledcom, кликнуть запись «Написать сообщение», набрать текст обращения, и затем нажать клавишу «Отправить».
Цель интернет-приемной – оперативное реагирование и, в случае необходимости, незамедлительное оказание помощи гражданам по вопросам совершенного в отношении них или готовящегося преступления, а также по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
При помощи интернет-приемной следственного управления в социальной сети «Вконтакте» Вы можете:
- сообщить о готовящемся либо совершенном преступлении;
- в случаях, установленных законом, получить информацию по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок;
- передать значимую для следственных органов информацию;
- получить иную информацию о работе следственного управления, в том числе и о трудоустройстве.
Для оперативной связи с адресатом просим в тексте обращения указывать номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.
Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники. Руководитель следственного управления получает от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.
Важно каждое обращение!
ИСТОЧНИК KP.RU