Приемная Следственого комитета России по Тульской области появилась в социальной сети «Вконтакте»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-19T09:31:34+03:00

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Учитывая возрастающую популярность Приемной Председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте», аналогичный формат общения и оперативного взаимодействия с гражданами активно развивается и в регионах.

Так, каждое следственное управление имеет страницу в социальной сети «ВКонтакте». Работа приемной следственного управления «ВКонтакте» нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей. Кроме того, в региональные приемные следственных органов СК России в социальной сети «ВКонтакте» гражданам предоставлена возможность высказывать свое мнение о работе сотрудников ведомства, сообщать иную значимую для работы следователей информацию.

Работа с обращениями граждан – одно из важных и приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Каждый гражданин Российской Федерации наделен конституционным правом на обращение личное, либо коллективное обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

Одним из инструментов реализации данного конституционного права является интернет-приемная следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области (далее – следственное управление) в социальной сети «Вконтакте».

Для того, чтобы оставить обращение, Вам необходимо войти в группу следственного управления в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/tulasledcom, кликнуть запись «Написать сообщение», набрать текст обращения, и затем нажать клавишу «Отправить».

Цель интернет-приемной – оперативное реагирование и, в случае необходимости, незамедлительное оказание помощи гражданам по вопросам совершенного в отношении них или готовящегося преступления, а также по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

При помощи интернет-приемной следственного управления в социальной сети «Вконтакте» Вы можете:

- сообщить о готовящемся либо совершенном преступлении;

- в случаях, установленных законом, получить информацию по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок;

- передать значимую для следственных органов информацию;

- получить иную информацию о работе следственного управления, в том числе и о трудоустройстве.

Для оперативной связи с адресатом просим в тексте обращения указывать номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.

Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники. Руководитель следственного управления получает от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.

Важно каждое обращение!

ИСТОЧНИК KP.RU