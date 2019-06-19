2019-06-19T09:27:32+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого занятия ведет профессор Михаил Врахнакис из университета Фессалии (Греция).

Анна ЖУКОВА
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Вице-ректор Технологического университета Фессалии (Греция) профессор Михаил Врахнакис проводит занятия со студентами факультета естественных наук. Он представит им программу академической мобильности Erasmus +.

Профессор Врахнакис - специалист по агролесоводству, природопользованию, управлению сельскохозяйственными системами. В 2014 году он участвовал в международной научной конференции на Куликовом поле «Степи и остепненные сообщества: экология, трансформация и восстановление». Тогда и появилась идея сотрудничества с факультетом естественных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Первый визит состоялся год назад.

В период с 15 по 22 июня в ТГПУ им. Л.Н. Толстого планируется лекция проф. Михаила Врахнакиса «Traditional Agroforestry in Europe: from the past to the modern days» для студентов и магистрантов факультета естественных наук, полевая экскурсия в степные и лесные сообщества долины Оки в Суворовском районе в рамках полевой практики, экскурсия в Крапивенский дендрарий и музей-усадьбу «Ясная Поляна».

Кроме того, в университетской «Точке кипения» состоится презентация программы академической мобильности Erasmus +.

ИСТОЧНИК KP.RU

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