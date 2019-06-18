В Тульской области школьники дважды пытались угнать автомобиль
Житель микрорайона Северо-Задонск г. Донского обратился в полицию и сообщил, что ночью у него пытались угнать машину ВАЗ-21124. Мужчина припарковал автомобиль возле дома, а наутро обнаружил повреждённую личинку двери и замка зажигания.
В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили 16-летнего жителя микрорайона Центральный и его 14-летнего подельника. Оба учащиеся. Они были доставлены в дежурную часть.
В ходе разбирательств стражами порядка установлена причастность подростков к совершению аналогичного преступления в том же районе. Во втором случае юноши пытались угнать ВАЗ-21102, также повредив личинку двери и замка зажигания.
Молодые люди сознались в содеянном. В настоящее время в полиции по данным фактам проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU