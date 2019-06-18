В Тульской области появился памятник культурного наследия федерального уровня

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-18T16:09:57+03:00

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Колокольня в Веневе, расположенная на Никольской церкви, обрела статус памятника культурного наследия федерального значения. Колокольня по праву является гордостью жителей Венева и Тульской области. Она построена в стиле классицизма и представляет собой элемент единого, исторически сложившегося, ансамбля центра города. Четырехярусное вертикальное сооружение увенчано шпилем с крестом. Цоколь, выполненный из белокаменных блоков, усилен металлическими вязями. Каменная кладка – смешанная, чередующая тычковую кладку с кладкой «кирпич на ребро». Высота колокольни – 75 метров. Четвертый ярус со шпилем был построен в 1860 году.

ИСТОЧНИК KP.RU