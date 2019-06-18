Губернатор Тульской области поручил обустроить площадки для выгула собак в наиболее популярных зонах отдыха

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-18T15:45:26+03:00

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Об этом стало известно в понедельник, 17 июня, в ходе оперативного совещания, на котором главе региона сообщили о комплексном благоустройстве зон отдыха, расположенных на территории Тульской области.

Напомним, в минувшие выходные на одной из самых популярных зон отдыха на реке Воронка были установлены навесы и барбекю для пикника. Обустройство специальных площадок было выполнено по поручению губернатора. Площадки для барбекю также установлены в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве. В Узловой, Кимовске, Суворове и Черни обустроены пляжные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU