Губернатор Тульской области поручил обустроить площадки для выгула собак в наиболее популярных зонах отдыха
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Об этом стало известно в понедельник, 17 июня, в ходе оперативного совещания, на котором главе региона сообщили о комплексном благоустройстве зон отдыха, расположенных на территории Тульской области.
Напомним, в минувшие выходные на одной из самых популярных зон отдыха на реке Воронка были установлены навесы и барбекю для пикника. Обустройство специальных площадок было выполнено по поручению губернатора. Площадки для барбекю также установлены в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве. В Узловой, Кимовске, Суворове и Черни обустроены пляжные зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU