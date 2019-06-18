Опубликован новый медиарейтинг глав регионов

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-18T15:44:14+03:00

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Возглавляет список глава администрации города Тулы Евгений Авилов. На втором и третьем местах – мэр города Ярославля Владимир Волков и глава города Воронежа Вадим Кстенин.

Отметим, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В медиарейтинг вошли действующие первые лица столиц субъектов Центрального ФО на период составления рейтинга. При подсчете рейтинга персоны учитывался период ее нахождения в последней фактической должности. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU