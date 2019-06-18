2019-06-18T11:18:22+03:00
Общество

В Тульской области тело утонувшего ребенка искали три дня

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тела пострадавшего
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Суворовским межрайонным следкомом проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика на водоеме.

По предварительным данным, ребенок утонул 15 июня 2019 года при купании в необорудованном месте на реке Ока в районе автовокзала Белева.

Сразу после получения сообщения о данном происшествии на место был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы. Следователь произвел осмотр места происшествия, опросы родственников потерпевшего и очевидцев произошедшего.

Ночью 18 июня 2019 года тело пострадавшего извлечено из водоема сотрудниками МЧС.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тела пострадавшего. В ходе осмотра тела на месте признаков насильственной смерти не установлено. Следователем проводится сбор характеризующего материала на семью, в которой проживал ребенок, исследуются условия его проживания.

Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В Туле врачу, оскорбившему пациента, объявлено административное взыскание
В Туле теперь на одного динозавра больше
В Туле полиция осуществляет скрытое патрулирование
В Щекино грабитель залез в квартиру и забрал у пожилой женщины мобильник и фарфор
Где в Туле не будет света 18 июня
Где в Туле 18 июня не будет холодной воды
В Белевском районе была найдена граната "РПГ-40"
МЧС по Тульской области предупредил о приближении грозы
В Алексине во время пожара были спасены 15 человек
Погода в Туле 18 июня: жара и гроза
Тульские школьники благоустроили территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна»
В Тульских предприятиях ЖКХ большая текучка кадров из-за низкой заработной платы
В Тульской области пьяный мужчина зверски зарезал сожительницу
В Туле осудят мужчину за курение в постели, ставшее причиной гибели женщины
Юрий Цкипури принял участие во встрече с делегацией из Китая
В Ленинском районе Тулы не хватает мощности водопровода для обеспечения нужд потребителей