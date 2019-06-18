В Тульской области тело утонувшего ребенка искали три дня

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-18T11:18:22+03:00

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Суворовским межрайонным следкомом проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика на водоеме.

По предварительным данным, ребенок утонул 15 июня 2019 года при купании в необорудованном месте на реке Ока в районе автовокзала Белева.

Сразу после получения сообщения о данном происшествии на место был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы. Следователь произвел осмотр места происшествия, опросы родственников потерпевшего и очевидцев произошедшего.

Ночью 18 июня 2019 года тело пострадавшего извлечено из водоема сотрудниками МЧС.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тела пострадавшего. В ходе осмотра тела на месте признаков насильственной смерти не установлено. Следователем проводится сбор характеризующего материала на семью, в которой проживал ребенок, исследуются условия его проживания.

Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU