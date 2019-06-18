2019-06-18T11:15:17+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса

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Банк УРАЛСИБ и краудфандинговая платформа «Поток» запустили партнерскую программу по финансированию клиентов Банка – представителей малого бизнеса. В рамках программы клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут в короткие сроки получитьзаймот зарегистрированных на платформе инвесторов. Цели предоставления займа: пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, покупка автомобиля или оборудования, финансирование тендерных контрактов, а также открытие новых точек.

Для того чтобы подать заявку, достаточно загрузить в личный кабинет онлайн-сервиса выписку со счета компании и заполнить данные учредителей. Решение об одобрении поступает в течение дня в личный кабинет заёмщика.

Заключение договора между инвестором и заемщикомпроходит в режиме онлайн ине требует личного присутствия в банке.Оплачивать займ можно дистанционно через Интернет-Банк УРАЛСИБ.

Более подробную информацию о сервисе и его организаторе ООО «Поток.Диджитал»: можно получить https://uralsib.potok.digital/ и на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону

8 800 700 77 16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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