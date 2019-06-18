В Туле врачу, оскорбившему пациента, объявлено административное взыскание

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-18T12:34:05+03:00

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Недавно в социальных сетях Тулы появилось видео, на котором врач не лицеприятно высказывается о человеческих и умственных качествах своего пациента, предположительно, гражданина среднеазиатской страны.

Скандал дошел до регионального Министерства здравоохранения. После проведенной проверки Минздрав дал комментарий, в котором назвал выявленный случай некорректным поведением медработника по отношению к пациенту:

"Работники медицинских учреждений обязаны соблюдать правила этики и деонтологии при общении с пациентами. Грубость и высокомерие по отношению к обратившимся за помощью людям – недопустимы.

По поступившей жалобе проведена проверка. Было выявлено, что15 июня мужчина обратился в медучреждение с просьбой провести ультразвуковое исследование. Направления на это исследование пациент не имел. Следуя правилам оказания медицинской помощи, врач провела осмотр, показаний к проведению УЗИ не выявила, о чем сообщила пациенту. В дальнейшем разговор приобрел резкие тона.

Раскаиваясь в допущенной грубости, врач в тот же день извинилась перед пациентом.

За нарушения этики и деонтологии работнику будет объявлено административное взыскание.

Министерство здравоохранения приносит извинения за неподобающее, порочащее звание врача, поведение медработника".

ИСТОЧНИК KP.RU