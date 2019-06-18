В Туле полиция осуществляет скрытое патрулирование

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-18T10:06:12+03:00

К этой работе привлекаются добровольные помощники из числа общественности, как правило, это представители добровольных народных дружин

Изменить размер текста: A A

Весной и летом жители и гости Тулы устремляются в парки, на Казанскую набережную и другие места массового отдыха. Частота совершения правонарушения возрастает. Как правило, это курение табака и распитие алкогольной продукции в общественных местах. Заметив наряд полиции, нарушители прекращают совершать противоправные действия, что делает выявление подобных правонарушений проблематичным.

С целью выявления, пресечения и профилактики административных правонарушений в местах массового отдыха полицейские осуществляют скрытое патрулирование. К этой работе привлекаются добровольные помощники из числа общественности, как правило, это представители добровольных народных дружин. Во время патрулирования общественники находятся на территории без отличительных знаков.

При выявлении правонарушения, они сообщают об этом находящимся поблизости сотрудникам полиции, которые принимают к нарушителю меры в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU