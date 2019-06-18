В Щекино грабитель залез в квартиру и забрал у пожилой женщины мобильник и фарфор

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-18T09:51:52+03:00

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В МВД Щекинского района обратилась пожилая жительница районного центра. Она сообщила, что ночью мужчина разбил окно ее квартиры, залез внутрь и стал требовать деньги. Потерпевшая отказалась выполнять его требования.

Подозреваемый забрал мобильный телефон и несколько находившихся в комнате сувенирных фигурок, которые не представляют никакой исторической и культурной ценности, после чего скрылся.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый 47-летний местный житель. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств совершенного им преступления.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU