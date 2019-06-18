Где в Туле не будет света 18 июня

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-18T09:41:57+03:00

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Во вторник, 18 июня, в Туле пройдет плановое отключение электроэнергии по следующим адресам:

09:00-17:00 - ул. 9 Мая, 29 к. 1, 33 к. 1, 19, 21, 29 к. 1, 37 к. 1, 27 к. 1, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 2; ул. Седова, 15, 17, 17-а, 19, 21, 9/6, 11, 13, 13-а; ул. Макаренко, 3, 16, 18, 14, 1

09:00-17:00 - ул. Н. Дрейера, 50, 56

09:00-17:00 - ул. Сойфера, 2, 4, 6, 14, 26; ул. Коминтерна, 11, 13, 15; ул. Советская, 4-б, 6; ул. Ленина, 16, 28, 30, 32

09:00-17:00 - Мясново: ул. Васина, 34; ул. Привокзальная, 6, 8, 10, 44, 36, 24, 60, 62, 64, 20, 26, 28, 32, 38, 5, 7, 9; ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.), 84-а; ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.); ул. Громова, 3, 41-69 (нечётн.), 26-40 (чётн.); ул. Переходная, 1, 2, 3, 4; пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а; пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а; ул. В. Краснослободская, 30; ул. Одоевская, 10

09:00-17:00 - п. Косая Гора: ул. М. Горького, 29, 15, 37, 33, 35, 64, 66; ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-д Лесной, 6-16 (чётн.); ул. Лесная, 1; п. Шахты Рвы; п. Призаводской Рудник

09:00-16:00 - ул. Новомосковская, 7; ул. Рязанская, 56

11:00-17:00 - ул. М. Гончары, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

09:00-12:00 - пр-т Ленина, 97; ул. Обручева, 2, 2-а; ул. Циолковского, 1, 3

13:00-16:00 - пр-т Ленина, 91, 95-а, 97; ул. Циолковского, 1, 1-а, 3; ул. Обручева, 4

09:00-17:00 - ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.)

09:00-17:00 - ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.); пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.)

09:00-17:00 - ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26

09:00-16:00 - п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; пр-зд Центральный, 1-31 (нечётн.),2-18 (чётн.); пр-зд Парковый, 1-15; пр-зд Красноглазевский, 4, 6, 8

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