2019-06-18T09:29:48+03:00
Общество

В Алексине во время пожара были спасены 15 человек

Юлия КУДЫМОВА
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В понедельник, 17 июня, в 21:23 в диспетчерскую «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире. Возгорание произошов г. Алексин на ул. Героев Алексинцев.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-17, ПСЧ-10 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 21:26, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 21:31. Пострадавших нет.

Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-28 и ПСЧ-17 по лестничному маршу спасено 15 человек. В результате происшествия выгорела кухня размером 2х3 м, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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