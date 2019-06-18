В Алексине во время пожара были спасены 15 человек
В понедельник, 17 июня, в 21:23 в диспетчерскую «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире. Возгорание произошов г. Алексин на ул. Героев Алексинцев.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-17, ПСЧ-10 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 21:26, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 21:31. Пострадавших нет.
Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-28 и ПСЧ-17 по лестничному маршу спасено 15 человек. В результате происшествия выгорела кухня размером 2х3 м, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU