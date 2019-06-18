МЧС по Тульской области предупредил о приближении грозы
В ближайшие 1-3 часа на территории Тульской области местами ожидается гроза.
Региональное управление МЧС напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:
– если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
– во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
– держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
– если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить.
ИСТОЧНИК KP.RU