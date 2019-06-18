2019-06-18T09:24:36+03:00
Общество

МЧС по Тульской области предупредил о приближении грозы

Юлия КУДЫМОВА
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В ближайшие 1-3 часа на территории Тульской области местами ожидается гроза.

Региональное управление МЧС напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

– если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

– во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

– держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

– если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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