2019-06-18T09:16:58+03:00
Общество

Погода в Туле 18 июня: жара и гроза

Юлия КУДЫМОВА
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Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
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Во вторник, 18 июня, ожидается малооблачная погода, весьма вероятен сильный дождь и даже гроза. Температура днем поднимется до +27..29°, ветер северный, умеренный.

Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь.

Ближайшей ночью установится ясная погода, температура +14..16°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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