Погода в Туле 18 июня: жара и гроза
Фото: Алексей ФОКИН.
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Во вторник, 18 июня, ожидается малооблачная погода, весьма вероятен сильный дождь и даже гроза. Температура днем поднимется до +27..29°, ветер северный, умеренный.
Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь.
Ближайшей ночью установится ясная погода, температура +14..16°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
ИСТОЧНИК KP.RU