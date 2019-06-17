Тульские школьники благоустроили территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-17T17:58:09+03:00

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В понедельник, 17 июня, тульские школьники выполнили работы в тепличном хозяйстве музея-усадьбы "Ясная Поляна". Они пропололи грядки, убрали сухостой, собрали лекарственные травы. Кроме работ в тепличном хозяйстве в июне и июле планируется оказать помощь по заготовке сена для лошадей конюшни.

Члены Городского географического клуба «Глобус» центра образования №20» отправились в музей-усадьбу «Ясная Поляна» в рамках реализации проекта «Лето твоих возможностей» .

ИСТОЧНИК KP.RU