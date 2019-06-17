В Тульских предприятиях ЖКХ большая текучка кадров из-за низкой заработной платы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-17T17:49:48+03:00

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Были рассмотрены два вопроса: о выполнении отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017 - 2019 годы в Туле и о состоянии производственного травматизма, причинах происшедших на территории Тулы несчастных случаев с тяжелыми последствиями и мерах, принимаемых для их устранения.

При рассмотрении первого вопроса было отмечено, что отраслевое тарифное соглашение было принято в 2017 году. Оно действует на сегодняшний день и обязательно для выполнения в организациях жилищно-коммунального комплекса. Данный документ призван регулировать величину заработной платы работников в сфере ЖКХ.

В ходе совещания было отмечено, что по данным Минстроя средняя заработная плата по предприятиям ЖКХ России составляет 38 тысяч рублей. В Тульской области этот показатель отстает как от российского показателя, так и от средней заработной платы по региону и составляет в среднем по оперативным данным чуть более 20 тысяч рублей.

Низкая заработная плата – причина текучести кадров. В профессию не хочет идти молодежь. В отрасли работает не более 15% молодежи до 35 лет. Был сделан вывод, что такой инструмент как отраслевое тарифное соглашение полностью не используется.

В качестве положительных примеров были приведены предприятия АО «Тулатеплосеть», АО «Тулагоргаз» и МКП «Тулагорсвет». В этих коллективах средняя заработная плата выше, чем предусмотрено по тарифу.

По второму вопросу было отмечено, что по оперативным данным Государственной инспекции труда в Тульской области в этом году в регионе произошло 30 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, из них 13 произошло в организациях Тулы. В том числе: 9 случаев с тяжелыми повреждениями здоровья работников, 4 несчастных случая со смертельным исходом, из них 2 – смерть в результате общего заболевания.

При этом, наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в организациях, относящихся к таким видам экономической деятельности как «Обрабатывающие производства». По видам происшествий несчастные случаи распределились следующим образом: 3 случая – это падения, 2 случая – повреждения в результате противоправных действий других лиц, еще два – воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей машин.

Причины несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями обусловлены типичными нарушениями организационного характера: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Таким образом, уровень травматизма на производстве в основном вызван низким качеством работы должностных лиц организаций, на которых возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

По результатам совещания был принят проект решения, который включает в себя, в том числе, рекомендации Тульской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения осуществлять постоянный мониторинг выполнения отраслевого тарифного соглашения организациями, относящимися к отрасли ЖКХ. Управлению экономического развития администрации города Тулы оказать содействие в подготовке памятки о безопасности организации труда для работодателей, разместить ее на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет и направить в объединение работодателей муниципального образования город Тула для информирования хозяйствующих субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU