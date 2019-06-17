2019-06-17T17:21:52+03:00
Общество

В Тульской области пьяный мужчина зверски зарезал сожительницу

Юлия КУДЫМОВА
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Следственным отделом по городу Киреевск возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 41-летнего мужчины.

Ночью 17 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома 12 по ул. Ленина поселка Октябрьский Киреевского района нанес своей сожительнице множественные удары имевшимся у него ножом в область шеи и передней поверхности грудной клетки. От полученных колото-резаных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшей, проводятся неотложные следственные действия с подозреваемым. Будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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