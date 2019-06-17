В Туле осудят мужчину за курение в постели, ставшее причиной гибели женщины

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-17T15:45:13+03:00

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В Зареченском округе Тулы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении 45-летнего мужчины.

По версии следственного комитета, ночью 14 июня 2019 года обвиняемый совместно со своей знакомой находились в ее доме по ул. Дачная д. Плеханово. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. При курении обвиняемого вспыхнули постельные принадлежности. В результате пожара женщина погибла.

Следователем следственного отдела совместно со следователем-криминалистом следственного управления, а также сотрудниками МЧС проведен осмотр места происшествия, назначена пожаротехническая экспертиза, проведен допрос подозреваемого, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU