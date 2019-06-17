Юрий Цкипури принял участие во встрече с делегацией из Китая

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-17T15:11:25+03:00

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В понедельник, 17 июня, под председательством Главы города Тулы Юрия Цкипури состоялась встреча делегаций города Тулы и города Иньчуань (Китайская Народная Республика). В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, заместитель генерального директора по инвестициям АО «Корпорация развития Тульской области» Павел Татаренко, представители правительства Тульской области, администрации Тулы, профессионального спорта, бизнеса. в составе китайской делегации: председатель постоянного комитета ВСНП города Иньчуань (руководитель делегации) Цзо Синьцзюнь, руководитель бюро городского и сельского жилого строительства города Иньчуань Чэнь Цзиньсянь, представители органов административного управления, российско-китайского бизнеса во главе с президентом Группы компаний «СЛСи» Ли Шобин.

– Сегодняшняя встреча играет важную роль в укреплении связей между нашими городами и странами. Китай и Россия – крупнейшие государства-соседи, имеющие общую границу и давнюю историю дружественных отношений. Благодаря усилиям обеих сторон в отношениях России и Китая сложилась обстановка сотрудничества, которое носит полномасштабный, многоуровневый характер и отличается высоким качеством, – открыл встречу Юрий Цкипури.

Он отметил, что благодаря Губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину между Тульским регионом и Китайской Народной Республики давно налажены партнерские связи.

– Китай является одним из стратегических и надежных партнеров России, в том числе и Тульской области. Только в прошлом году внешнеторговый оборот между нашим регионом и КНР составил 184 миллиона долларов США, – подчеркнул градоначальник. – Власти города-героя Тулы также заинтересованы сотрудничеством с китайским бизнесом. Укрепление инвестиционного климата и продвижение Тулы на международном уровне – в центре внимания органов областной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Благодаря инвестиционным вливаниям у нас появилась возможность запустить новые современные производства, а это значит – эффективно решается задача по диверсификации производственных мощностей оборонных предприятий. Тульская продукция успешно конкурирует с импортными аналогами и пользуется спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Тем самым, значительно укрепляется экономическая база областного центра, а это – дополнительные ресурсы на социальную сферу.

О социально-экономическом развитии муниципального образования город Тула в своем докладе сообщил заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов. По словам Ильи Ильича, современная Тула – это один из самых известных городов центральной части России с богатой историей, глубокими культурными традициями, значительным экономическим потенциалом.

– Нам есть, что показать гостям города. Вы сами можете увидеть, что туляки – люди основательные и доброжелательные, а Тула всегда открыта для деловых контактов и сотрудничества, – отметил Илья Беспалов. Участникам встречи показали фильм о потенциале Тульской области на китайском языке.

Павел Татаренко из Корпорации развития Тульской области доложил о возможности сопровождения инвестиционных проектов на территории Тульской области. Корпорация является «единым окном» для инвестора и оказывает полный комплекс услуг по сопровождению проектов.

С приветственным словом выступил руководитель делегации Цзо Синьцзюнь.

Он рассказал, что Иньчуань — городской округ в Китае, относится к Нинся-Хуэйскому автономному району и является его культурным и политическим центром. Основу экономики округа составляют сельское хозяйство и пищевая промышленность.

– В городе Иньчуань активно развиваются производство высокотехнологичного оборудования, современная текстильная промышленность, новые источники энергии, сферы услуг грузоперевозок, туризма, здравоохранения, – отметил Цзо Синьцзюнь.

Он поблагодарил за оказанное почтение и теплую встречу на тульской земле, предложил развивать дальнейшее сотрудничество и пригласил с ответным визитом делегацию из Тулы.

Далее представитель китайской делегации Чэнь Цзиньсянь обозначил направления для сотрудничества в рамках проектов по защите окружающей среды, в том числе утилизации мусора и сточных вод, внедрению модели «Умный город», выращиванию дерезы (ягоды годжи), развитию туризма.

По его словам, Иньчуань – один из 200 пилотных городов Китая, где внедряются стандарты Smart City. Правительство КНР планирует к 2050 году переселить в города примерно 250 миллионов сельских жителей.

Подводя итог встречи, Юрий Цкипури поблагодарил гостей из Китая за возможность посетить Тулу и поделиться опытом и идеями.

В завершение Глава Тулы и председатель постоянного комитета ВСНП города Иньчуань Цзо Синьцзюнь подписали Меморандум о развитии дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном и культурном сотрудничестве между муниципальным образованием город Тула (Российская Федерация) и городом Иньчуанем Нинся-Хуэйского автономного района (Китайская Народная Республика).

ИСТОЧНИК KP.RU