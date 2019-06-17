В Ленинском районе Тулы не хватает мощности водопровода для обеспечения нужд потребителей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-17T14:10:16+03:00

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В настоящее время в связи с погодными условиями участились жалобы на водоснабжение ряда населенных пунктов Ленинского района.

За прошедшую неделю недостаток объема водоснабжения был отмечен в следующих населенных пунктах: с. Частое, пос. Ново-Медвенский, пос. Ленинский, д. Ивановка, с. Хрущево, д. Барсуки, с. Лутовиново.

Анализ сложившейся ситуации позволяет выделить три группы наиболее характерных причин возникновения водоограничения: несанкционированное потребление воды, использование питьевой воды для полива огородов, бесконтрольное подключение к сетям благополучателей.

1. Несанкционированное потребление воды.

Так, в с. Частое наблюдалось низкое давление холодного водоснабжения. При этом объем продаваемой воды в данном населенном пункте – 130 куб.м., объем поднимаемой воды – 1296 куб.м. (больше почти в 10 раз). Администрацией главного управления по Пролетарскому округу совместно с АО «Тулагорводоканал» была осуществлена проверка домовладений на предмет незаконных врезок к сетям холодного водоснабжения. В ходе работ были выявлены 4 домовладения, имеющие незаконные врезки в систему централизованного холодного водоснабжения, собственник одного из домовладений использовал питьевую воду для наполнения искусственного водоема (пруд). После отключения давление холодного водоснабжения восстановлено.

В случае выявления несанкционированной врезки и безучетного потребления гарантирующей организацией может быть осуществлен перерасчет поставляемого ресурса, исходя из пропускной способности трубопровода с последующим взысканием разницы за последние три года в судебном порядке. Суммы взыскания в таких случаях исчисляются сотнями тысяч рублей.

2. Использование питьевой воды для полива огорода.

Например, в пос. Ленинский водопотребление в текущий период увеличилось с 800 до 2200 куб.м. в сутки. Нормы проектирования при расчете необходимого для водоснабжения объема не учитывают возможность использования подготовленной питьевой воды для орошения сельскохозяйственных культур.

Как результат – технически проложенные водоводы не справляются с объемом потребляемого ресурса, и в домовладениях, приближенных к водонапорным сооружениям, осуществляют полив сельхозкультур, а в удаленных домовладениях воды не хватает для удовлетворения элементарных потребностей.

3. Бесконтрольное подключение к сетям благополучателей, количественно превышающих технические пропускные способности водоводов.

Ситуация характерна для н.п. деревня Ивановка Зареченского территориального округа.

До 2009 года сети находились в частной собственности. При попустительстве собственника либо от бесконтрольности, к сетям пропускного диаметра 63 мм., рассчитанных на ограниченное количество жителей данного н.п. были присоединены вновь возведенные домовладения и пользователи садоводческих товариществ, расположенных в н.п.Хомяково, н.п. Горельские выселки.

В настоящий момент пропускной способности существующего водовода явно недостаточно для удовлетворения нужд всех присоединенных благополучателей.

Жителями прорабатывается вопрос проектирования сетей увеличенного диаметра с последующей реализацией проекта через программу «Народный бюджет».

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил главам округов продолжить аналогичную работу по проверке населенных пунктов, где жители жалуются на перебои с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU