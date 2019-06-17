В Тульской области за неделю на мотоциклистов заведено 11 протоколов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-17T13:00:09+03:00

На территории Тульской области продолжают свою работу сотрудники мотогруппы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле

Изменить размер текста: A A

С 10 по 16 июня в ходе повседневного контроля за дорожным движением и в ходе проведения профилактических мероприятий было выявлено и пресечено 30 нарушений ПДД, в том числе 11 правонарушений водителями мототранспорта.

Из них: три - за управление без мотошлема, три - за управление без полиса ОСАГО, одно - управление не зарегистрированным транспортным средством, одно - управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, три - нарушение требований дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU