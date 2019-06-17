Напитки, сигареты и мармелад украли из торговой палатки в Новомосковске

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-17T12:55:13+03:00

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После закрытия торговой точки злоумышленники повредили окно павильона и смогли забрать энергетические и прохладительные напитки, сигареты и мармелад. Нанесенный ущерб составил более 32 тысяч рублей.

В ходе работы, направленной на раскрытие противоправного деяния, полицейские в первую очередь проверяли лиц, склонных к кражам и проживающих поблизости от места происшествия.

В результате проведенных мероприятий удалось изобличить в неправомерном завладении товаром подозреваемого, живущего в соседнем доме, и его друга из Узловского района. Похищенное обнаружено и изъято.

В отделе МВД по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU