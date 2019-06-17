В тульской бане посетителю обчистили карманы
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Жертвой противоправного деяния стал 35-летний туляк. В ночь на субботу, находясь в компании знакомых в бане, он обнаружил, что из кармана его шорт, оставленных в раздевалке, пропали мобильный телефон и банковская карта.
Полицейские провели оперативные мероприятия, в ходе которых установили предварительную причастность к противоправному деянию 25-летней неработающей ранее судимой местной жительницы.
Она призналась в содеянном. В отделе полиции «Привокзальный» проводится дальнейшая работа по выяснению деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU