В тульской бане посетителю обчистили карманы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-17T12:48:34+03:00

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Жертвой противоправного деяния стал 35-летний туляк. В ночь на субботу, находясь в компании знакомых в бане, он обнаружил, что из кармана его шорт, оставленных в раздевалке, пропали мобильный телефон и банковская карта.

Полицейские провели оперативные мероприятия, в ходе которых установили предварительную причастность к противоправному деянию 25-летней неработающей ранее судимой местной жительницы.

Она призналась в содеянном. В отделе полиции «Привокзальный» проводится дальнейшая работа по выяснению деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU