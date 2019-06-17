Двух тулячек подозревают в несоблюдении миграционного законодательства
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В течение минувших суток полицейские Тулы зафиксировали два противоправных деяния в сфере миграционного законодательства.
По предварительным данным, в Пролетарском округе города 54-летняя женщина, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, поставила на учет четверых иностранцев, не предоставив никому из них фактического места для проживания.
И в том же округе 41-летняя неработающая женщина совершила аналогичные действия в отношении трех граждан другого государства.
Подозреваемые признались в содеянном. Полицейские выясняют все детали происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU