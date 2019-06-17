2019-06-17T12:43:39+03:00
Общество

Двух тулячек подозревают в несоблюдении миграционного законодательства

Юлия КУДЫМОВА
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В течение минувших суток полицейские Тулы зафиксировали два противоправных деяния в сфере миграционного законодательства.

По предварительным данным, в Пролетарском округе города 54-летняя женщина, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, поставила на учет четверых иностранцев, не предоставив никому из них фактического места для проживания.

И в том же округе 41-летняя неработающая женщина совершила аналогичные действия в отношении трех граждан другого государства.

Подозреваемые признались в содеянном. Полицейские выясняют все детали происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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