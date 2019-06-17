В Новомосковске 7-летний велосипедист попал под колеса "Тойоты"
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В пятницу, 14 июня, в 18-40 на улице Комсомольской города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.
45-летний водитель автомобиля «Toyota Prius», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 7-летний мальчик, по предварительной информации, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, который получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU