В Новомосковске 7-летний велосипедист попал под колеса "Тойоты"

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-17T12:33:48+03:00

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В пятницу, 14 июня, в 18-40 на улице Комсомольской города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

45-летний водитель автомобиля «Toyota Prius», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 7-летний мальчик, по предварительной информации, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, который получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU