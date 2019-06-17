В Тульской области 16-летняя девушка пострадала в ДТП
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В субботу, 16 июня, в 01-50 на улице Фролова поселка Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области произошло ДТП.
24-летний водитель автомобиля «Opel Astra», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Opel», 16-летняя девушка, получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU