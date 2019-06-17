На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют магистральный трубопровод

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-17T11:46:39+03:00

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На данный момент уложено 600 погонных метров трубопровода диаметром 900 мм. В понедельник рабочие приступили к укладке еще 150 метров трубы. Также основной трубопровод заведен в машинный зал.

На данный момент подрядчик закончил укладку более трех километров нового трубопровода. Завершено бурение скважины. Вода обнаружена на глубине 40 метров. Сейчас ведутся работы по промывке скважины. Начаты мероприятия по устройству колодцев на сети водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU