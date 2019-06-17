В Туле на проспекте Ленина в районе улицы Станиславского появится еще одна полоса
По результатам обследования дорожной сети возле ЦО №4 города Тулы принято решение об асфальтировании территории рядом с образовательным учреждением, а также организации пешеходного перехода, установки ограждений. Установлены сроки реализации мероприятий и ответственные лица.
Возле школы в поселке Барсуки, в результате чего выявлен ряд дефектов. Установлены сроки, определены источники финансирования работ и ответственные за устранение данных нарушений.
Также в ходе объезда проверен ход дорожных работ в п. Плеханово на разворотной площадке общественного транспорта маршрутов №42 и №27А.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проинспектированы работы на ул. Новотульской, Пржевальского, Хворостухина и Майской.
Проведено обследование ремонта пешеходной дорожки, соединяющей улицы Хворостухина и Батищева через Щегловский ручей.
Кроме того, проконтролированы работы по уширению пр. Ленина в районе ул. Станиславского. Данные мероприятия позволят осуществить дополнительную правоповоротную полосу, одновременно с этим увеличить пропускную способность транспортных потоков в центральную часть города.
ИСТОЧНИК KP.RU