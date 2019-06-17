2019-06-17T11:53:16+03:00
Общество

В воскресенье 20 домов в Тулы остались без воды

Юлия КУДЫМОВА
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За воскресенье, 16 июня, в Туле пожаров не было, произошло 16 ДТП, пострадавших и погибших нет.

По водоснабжению зафиксировано одно аварийное отключение. Из-за повреждения трубопровода диаметром 100 мм было нарушено водоснабжение 20-ти домов индивидуальной застройки на ул. Реки Воронки тупик. Авария была ликвидирована в нормативные сроки.

Из-за удара молнии произошло аварийное отключение электричества в п. Хомяково. Были обесточены несколько домов. Авария ликвидирована.

Также в п. Трудовой зафиксировано одно аварийное отключение электроэнергии. Из-за падения кабеля оказались обесточены около трех десятков домов. Электроснабжение восстановлено.

Всего в ЕДДС города Тулы поступило 1040 обращений граждан. Служба спасения выезжала на вызовы восемь раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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