2019-06-17T10:24:00+03:00
Общество

Погода в Туле 17 июня: ночью возможна гроза

Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения
Юлия КУДЫМОВА
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В понедельник, 17 июня, в Туле будет переменная облачность, +23..25°, ветер северо-западный, умеренный.

Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь.

Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, температура +15..17°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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