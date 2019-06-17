Погода в Туле 17 июня: ночью возможна гроза
Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения
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В понедельник, 17 июня, в Туле будет переменная облачность, +23..25°, ветер северо-западный, умеренный.
Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь.
Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, температура +15..17°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
ИСТОЧНИК KP.RU