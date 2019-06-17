2019-06-17T09:58:53+03:00
Происшествия

В Туле неизвестные сбросили бетонные плиты на припаркованные машины

Анна ЖУКОВА
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В Туле разыскивают злоумышленников, сбросивших с крыши железобетонные плиты на два припаркованных автомобиля - «Фольксваген Поло» и «Шевроле Ланос».

ЧП произошло в ночь с 16 на 17 июня возле дома №20 по ул. Галкина. У «Фольксвагена» пробито лобовое стекло и смята крыша, второй автомобиль получил чуть меньшие повреждения. Водители разыскивают очевидцев происшествия.

По данному факту в МВД России по Тульской области проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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