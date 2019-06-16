В страшном ДТП погибли 6 паломников, возвращавшихся из храма в Тульской области

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-16T17:31:50+03:00

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Накануне вечером на 59-м километре трассы Воронеж - Луганск произошло страшное ДТП. Автомобиль Ford Focus лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. Погибли 8 человек. Пятеро из них возвращались из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.

По предварительным данным, водитель «Форда» попытался обогнать идущий впереди «КамАЗ». Для этого он выехал на встречку, но «проскочить» не успел. В результате погибли оба водителя, а также пять пассажиров микроавтобуса и пассажир «Форд Фокуса». Выжила только 10-летняя девочка. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек» (до семи лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU