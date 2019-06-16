2019-06-16T14:29:31+03:00
Общество

На Тулу надвигается гроза

Анна ЖУКОВА
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По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером по территории Тульской области ожидаются грозы, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

– держаться в стороне от воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

– если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

– если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

– во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

На Тулу надвигается гроза

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером по территории Тульской области ожидаются грозы, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

– держаться в стороне от воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

– если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

– если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

– во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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