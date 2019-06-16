Тулячка попалась на краже одежды из бутика

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-16T10:26:58+03:00

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В полицию с заявлением обратилась администратор магазина одежды, расположенного в гипермаркете на ул. Пролетарской. Женщина сообщила, что из торгового зала была совершена кража.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения оперативники установили личность похитительницы. Ей оказалась 18-летняя нигде не работающая жительница Пролетарского округа. Она была задержана и доставлена в дежурную часть полиции для выяснения всех деталей совершённого ей преступления. Похищенные предметы одежды были обнаружены и изъяты. От девушки получены признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU