В Тульской области обустроены новые места отдыха

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-16T10:18:48+03:00

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Последние работы были выполнены в Туле на берегу реки Воронка. Там появилась зона барбекю.

Напомним, в начале мая глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову вместе с жителями определить востребованные для отдыха жителей площадки и оборудовать их. К проведению работ подключился Фонд развития Тульской области «Перспектива».

Совместно с администрациями муниципалитетов выбраны существующие места отдыха и пляжи, одобренные Управлением Роспотребнадзора по Тульской области.

В Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве благоустроены зоны отдыха. Всего в них установлены 40 беседок с мангалами и урнами. Оснащены необходимой инфраструктурой пляжные зоны у разрешенных для купания водоемов в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни. Там установлены пляжные зонты, кабинки для переодевания, спасательные вышки, скамейки.

На обустроенных территориях установлены урны, что позволит собирать мусор и своевременно его вывозить.

«Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу создать для жителей точки притяжения в привычных для них местах отдыха и досуга. При этом ни одной копейки бюджетных средств не потрачено. Фонд «Перспектива» в период с 5 по 13 июня оборудовал 4 пляжные зоны в районах области и 4 зоны массового отдыха, которые востребованы в любое время года и в любую погоду, как взрослыми, так и детьми», - отметила директор Фонда Юлия Федосеева.

Жители региона поблагодарили губернатора за благоустройство мест отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU