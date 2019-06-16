2019-06-16T10:13:37+03:00
Общество

В субботнике в Баташевском саду приняли участие более 400 человек

Анна ЖУКОВА
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15 июня в Баташевском саду состоялся субботник. В нем приняли участие представители органов власти, коллективы предприятий, экологические общественные и волонтерские организации, а также активные жители. Всего более 400 человек.

Проводились работы по уборке древесных остатков, удалению сухостойных деревьев. Участники субботника окосили траву, собрали мусор.

«Губернатор Алексей Дюмин принял принципиальное решение о закреплении территории сада за областным учреждением «Тульские парки». Сейчас проводятся необходимые юридические мероприятия. Уже в этом году в Баташевском саду, площадь которого составляет порядка 26 га, запланированы масштабные работы по благоустройству. Будут установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы, организована система навигации, обустроены велодорожки, спортивные площадки, площадки для выгула собак. Развитие территории будет проходить планомерно и в последующие годы», - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев.

Также для участников субботника и отдыхающих состоялась детская анимационная программа, работала полевая кухня с гречневой кашей, пирогами и горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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