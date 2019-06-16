2019-06-16T10:05:52+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил медработников Тульской области с профессиональным праздником

Анна ЖУКОВА
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«Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли!

Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя благородному делу – защите здоровья и жизни людей.

Ваша работа – одна из самых сложных и нужных. В ней важны не только профессиональные знания, но и ответственность, умение быстро принимать решения, неравнодушие, отзывчивость, милосердие.

Сегодня мы многое делаем для развития сферы здравоохранения: привлекаем новых специалистов, ремонтируем поликлиники и больницы, открываем ФАПы. В регионе создан Центр медицины катастроф, строятся новые корпуса Тульской областной детской больницы, перинатальный центр.

Наша общая задача – сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее, а условия работы медиков – комфортнее.

Уверен, что вместе мы добьемся намеченных целей.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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