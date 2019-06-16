В Туле на ул. Степанова из пожара спасли двух человек
16 июня в 04:03 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Степанова.
На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-2, ПСЧ-3, СПСЧ и две автолестницы для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 04:08, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 04:15.
Имеется пострадавший. Звеном газодымозащитной службы через балкон спасено 2 человека.
В результате происшествия выгорела комната, частично обгорел коридор, квартира закоптилась по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU