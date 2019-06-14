В центре образования № 3 в Туле откроется инженерный класс
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С 1 сентября в центре образования № 3 в Туле откроется 10 инженерный класс.
Обучающимся класса предлагают:
- качественное образование и фундаментальную подготовку по общеобразовательным предметам;
- интеллектуальное развитие;
- целенаправленную и системную профессиональную ориентацию;
- вовлечение в производственную деятельность;
- сопровождение успешных студентов с дальнейшим трудоустройством на ПАО «Тульский оружейный завод».
Зачисление осуществляется по адресу: ул. Калинина, д. 22, корп. 5
телефон для справок: 8(4872) 40-29-86
ИСТОЧНИК KP.RU