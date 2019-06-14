В Туле около ТРЦ строят колесо обозрения
Планируется, что с него будет просматриваться весь исторический центр
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В Туле строят колесо обозрения. Оно появится около торгово-развлекательного комплекса на ул. Пролетарской, 2.
Напомним, строительство колеса обозрения высотой 55 м обсуждалось на публичных слушаниях в феврале. Планируется, что с колеса будет просматриваться весь исторический центр Тулы.
Однако не все жители довольны строительством нового аттракциона. Одни указвают на неудачное расположение, другие - на шум от стройки.
«Место ну прям совсем неудачное, ну вот неужели нет в Туле места где действительно оно будет к месту и с красивым видом…», - возмущается тулячка.
ИСТОЧНИК KP.RU