В Туле около ТРЦ строят колесо обозрения

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-14T17:39:11+03:00

Планируется, что с него будет просматриваться весь исторический центр

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В Туле строят колесо обозрения. Оно появится около торгово-развлекательного комплекса на ул. Пролетарской, 2.

Напомним, строительство колеса обозрения высотой 55 м обсуждалось на публичных слушаниях в феврале. Планируется, что с колеса будет просматриваться весь исторический центр Тулы.

Однако не все жители довольны строительством нового аттракциона. Одни указвают на неудачное расположение, другие - на шум от стройки.

«Место ну прям совсем неудачное, ну вот неужели нет в Туле места где действительно оно будет к месту и с красивым видом…», - возмущается тулячка.

ИСТОЧНИК KP.RU