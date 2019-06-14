СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-14T17:15:49+03:00

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В Туле выберут лучшего таксиста. Мероприятие состоится 23 июня в 11.00 по адресу: Тула, 192 км трассы М-2 «Крым».

Цель конкурса - повышение безопасности и качества обслуживания пассажиров, уровня профессиональной подготовки водителей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Региональный этап конкурса проведут в четыре тура. Победители получат ценные призы и возможность побороться за звание «Лучший водитель такси в России 2019» на федеральном уровне в финале конкурса.

К конкурсу допускаются водители с водительским удостоверением с открытой категорией «В», стаж вождения не менее 3 лет и действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, не подвергавшиеся в течение 2019 года административным наказаниям за нарушения правил дорожного движения России, не совершивших за последние 3 года ДТП по своей вине.

Справки по телефону (4872) 35-15-60.

ИСТОЧНИК KP.RU