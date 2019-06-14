СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-14T16:23:38+03:00

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Сто бездомных собак обрели новых хозяев. Речь о животных, которых поймали по заявкам, поступающим от туляков, специалисты подрядной организации ООО «Континент+».

В Туле в этом году в рамках 2 контрактов уже отловили более 540 безнадзорных животных. С ними провели комплекс лечебно-профилактических мероприятий. А затем устроили в приют подрядной организации.

Напомним, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU