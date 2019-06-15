Тина Канделаки презентует в Туле свою книгу «PRO лицо»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-14T15:56:47+03:00

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Этой весной генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выпустила собственную книгу «Pro Лицо. Красота — это интеллект». Тина создала собственную косметическую линию «AnsaLigy», которая быстро стала успешной, а теперь решила и в книге объяснить азы ухода за внешностью и рассказать, насколько важен при этом уход и за миром внутренним.

Тина Канделаки не только трудится над созданием идеальной фигуры в спортзале, но и тщательно ухаживает за собой, следит за фигурой и правильно питается, о чем регулярно рассказывает своим подписчикам в своём инстаграме. О том, как нужно следить за кожей, Тина рассказывает в своей книге, которую она презентует на «Октаве».

Во время презентации гости кластера смогут пообщаться с Тиной Канделаки, обсудить с ней тонкости использования профессиональной косметики и ухода за кожей, получить советы, которые помогут улучшить не только внешний вид, но и настрой. После общения с гостями «Октавы» пройдет автограф-сессия, на которой можно будет подписать книгу «PRO лицо». Издание будет продаваться на мероприятии.

Начало встречи — 21 июня, в 19:00 в Большом зале «Октавы». Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU