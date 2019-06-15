2019-06-14T15:57:09+03:00
Общество

В Туле на проспекте Ленина может появиться велодорожка

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

14 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов провёл выездное совещание по вопросам ремонта дорог и тротуаров.

В ходе объезда обсуждался вопрос реконструкции пешеходной зоны по проспекту Ленина, на участке от ул. Первомайской до ул. Каминского по чётной стороне.

Евгений Авилов поручил проработать проект реконструкции тротуара до ул. Пушкинской и вынести его на публичные обсуждения. Предполагается, что помимо замены тротуарной плитки, в проект могут войти работы по озеленению, обустройству велодорожки.

Тротуар будет отремонтирован в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тина Канделаки презентует в Туле свою книгу «PRO лицо»
В Туле 100 безнадзорных собак обрели новых хозяев
В выходные дни за порядком в Туле следят дежурные
В Туле около ТРЦ строят колесо обозрения
В Туле выберут лучшего таксиста
Сто бездомных собак обрели новых хозяев
В Туле на проспекте Ленина отремонтируют тротуар
Туляки могут совершать междугородные звонки с таксофонов бесплатно
На ВДНХ Тула угостила всех желающих 25-килограммовым пряником
Как сохранить заработанные деньги
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
В тульском Плеханово сгорел дом: есть пострадавший
18-летний житель Тульской области попался на закладках наркотиков
В Тульской области водитель «Mitsubishi» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой»
На Куликовом поле зацвела степь
В Тульской области водитель "Оки" съехал в кювет: пострадала семилетняя девочка
Где в Туле 14 июня не будет света