В Туле на проспекте Ленина может появиться велодорожка

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-14T15:57:09+03:00

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14 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов провёл выездное совещание по вопросам ремонта дорог и тротуаров.

В ходе объезда обсуждался вопрос реконструкции пешеходной зоны по проспекту Ленина, на участке от ул. Первомайской до ул. Каминского по чётной стороне.

Евгений Авилов поручил проработать проект реконструкции тротуара до ул. Пушкинской и вынести его на публичные обсуждения. Предполагается, что помимо замены тротуарной плитки, в проект могут войти работы по озеленению, обустройству велодорожки.

Тротуар будет отремонтирован в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU