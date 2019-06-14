В Туле на проспекте Ленина отремонтируют тротуар

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-14T15:45:18+03:00

Тротуарная плитка от ул. Пушкинской до Каминского будет такой же как на Казанской набережной

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В Туле на проспекте Ленина на участке от ул. Первомайской до Каминского (четная сторона) реконструируют пешеходную зону. Глава администрации города Евгений Авилов поручил проработать проект реконструкции тротуара до ул. Пушкинской.

После этого проект вынесут на публичные обсуждения. Предполагается, что помимо замены полотна, в проект могут войти работы по озеленению, обустройству велодорожки.

Участок тротуара от ул. Пушкинской до Каминского отремонтируют в этом году. Планируется замена плитки на новую, двух цветов (серого и белого) и большего размера, как выполнено на Казанской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU