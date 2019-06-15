2019-06-14T15:43:33+03:00
Общество

В выходные дни за порядком в Туле следят дежурные

Анна ЖУКОВА
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15 и 16 июня организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

15 июня, сегодня, дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Пролетарскому территориальному округу Колычев Максим Николаевич.

16 июня, в воскресенье, за порядком в городе проследит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Гальперин Денис Валериевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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