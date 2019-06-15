В Туле 100 безнадзорных собак обрели новых хозяев

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-14T15:41:08+03:00

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Отловом бродячих животных в Туле занимается ООО «Континент+». Специалисты выезжают в указанное место по заявкам, коих поступает от горожан немало. С начал года в рамках двух контрактов уже отловили более 540 безнадзорных собак. Однако не все животные остаются в приюте.

По словам заместителя гендиректора ООО «Континент+» Елены Хромовой, около 100 собак обрели новых хозяев. В основном берут щенков, взрослых животных тоже «усыновляют», но не часто. По вторникам и четвергам в приюте проходят дни открытых дверей. Можно приехать и просто проведать собак. Некоторые привозят подарки, корм.

Для поиска прежних и новых владельцев на сайте городской администрации создан специальный раздел, где можно посмотреть фотографии собак, узнать адрес содержания и прочие подробности. Благодаря данному сервису уже пристроено 15 животных.

Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак можно оставить по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU