В Туле 100 безнадзорных собак обрели новых хозяев
Отловом бродячих животных в Туле занимается ООО «Континент+». Специалисты выезжают в указанное место по заявкам, коих поступает от горожан немало. С начал года в рамках двух контрактов уже отловили более 540 безнадзорных собак. Однако не все животные остаются в приюте.
По словам заместителя гендиректора ООО «Континент+» Елены Хромовой, около 100 собак обрели новых хозяев. В основном берут щенков, взрослых животных тоже «усыновляют», но не часто. По вторникам и четвергам в приюте проходят дни открытых дверей. Можно приехать и просто проведать собак. Некоторые привозят подарки, корм.
Для поиска прежних и новых владельцев на сайте городской администрации создан специальный раздел, где можно посмотреть фотографии собак, узнать адрес содержания и прочие подробности. Благодаря данному сервису уже пристроено 15 животных.
Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак можно оставить по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.
ИСТОЧНИК KP.RU